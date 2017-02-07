Ежегодный конкурс «Экология глазами детей» стартует в Сургутском районе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.02.2017 16:20

В конкурсе могут принять участие дети до 17 лет.

Организаторы ждут воплощения новых интересных идей в двух номинациях: «Экология в рисунке» и «Экофотография». Работы от ребят принимают в отделе недропользования, экологии и природных ресурсов районной администрации до 1 марта. Лучшие творения займут почетные места на выставках, войдут в сборники, фотоальбомы и буклеты, рассказывающие о природе муниципалитета. Итоги конкурса будут подведены 25 марта.

Подробности можно узнать на сайте властей в разделе «Деятельность/ Экология и природопользование».