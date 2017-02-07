Жалобы сургутян на уборку снега во дворах участились

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.02.2017 17:30

Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказал Вадим Шувалов.

Глава города уже поручил провести внеплановую проверку придомовых территорий. По его словам, к инициативе прислушались и в местном отделении «Единой России» - они разработали форму, где любой житель может оставить информацию о состоянии уборки своего двора (https://vk.cc/6bsMCC). Ссылка есть на страницах Вадима Шувалова.

Глава надеется, что «вместе мы быстрее и качественнее проведем эту работу».