НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Жалобы сургутян на уборку снега во дворах участились

07.02.2017 17:30

Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказал Вадим Шувалов. 

Глава города уже поручил провести внеплановую проверку придомовых территорий. По его словам, к инициативе прислушались и в местном отделении «Единой России» - они разработали форму, где любой житель может оставить информацию о состоянии уборки своего двора (https://vk.cc/6bsMCC). Ссылка есть на страницах Вадима Шувалова.

Глава надеется, что «вместе мы быстрее и качественнее проведем эту работу».

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Двойная сплошная. С 27 февраля
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран