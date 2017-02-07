НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Наталья Комарова встретилась с югорчанами, обратившимися к президенту России

07.02.2017 20:13

 От жителей поступило 7 обращений. Вопросы задавали представители Сургута, Нягани, Урая, Октябрьского и Белоярского районов, сообщают в региональном департаменте общественных и внешних связей. 

Фото: admhmao.ru

В основном их волновали темы жилья, доступной среды, издания книги. К примеру, для сургутянки положительно решился вопрос предоставления жилья. Такая проблема возникла после ликвидации предприятия, где она работала. Женщине предложена квартира в первом в Югре наёмном доме социального использования.

Жительница Урая попросила помощи в издании второго тома книги «Возрожденная память» о ветеранах Великой отечественной войны. Мэр города Анатолий Иванов пообещал помочь в решении этого вопроса.

Несколько югорчан обратились с просьбами обустроить подъезды зданий пандусами. Руководители муниципалитетов обязались решить эти вопросы в течение года.

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