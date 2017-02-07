Воспитательница детского сада в Югре ударила девочку тапком за непослушание

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.02.2017 21:16

Лангепасским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело. Имело место «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Фото: 86.mvd.ru

По версии следствия, 24 октября 2016 года во время организации дневного сна женщина нанесла один удар тапком по спине девочки за непослушание и нецензурно выругалась.

Родители заметили у дочери кровоподтек в области спины и, выяснив у ребенка, что произошло, обратились с заявлением в правоохранительные органы.

«Следствие планирует установить все обстоятельства случившегося, изучить служебную документацию, в том числе должностные инструкции, провести комплекс других следственных действий. Кроме этого, следствием будет проведена работа, направленная на выявление других фактов нарушения прав малолетних, посещающих детский сад», - говорится в сообщении ведомства.