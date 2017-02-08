НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Лянторе прошло Первенство по тхэквондо

08.02.2017 08:52

 В спорткомплексе «Юность» города Лянтор прошло Открытое Первенство Сургутского района по тхэквондо «На призы Деда Мороза» среди детей и молодёжи. 

В соревнованиях приняли участие 156 спортсменов (27 юноши и 9 девушки). Сургутский район представили 125 спортсеменов из поселков Солнечный, Нижнесортымский и города Лянтор. Соревнования проходили на электронной системе судейства DaeDo и КР&Р Поединки проводились на двух (додянгах) площадках, по 28-ми весовым категориям.

Спортсменов, занявших призовые места, наградили дипломами, медалями и памятными призами.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Двойная сплошная. С 27 февраля
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран