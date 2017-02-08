В Лянторе прошло Первенство по тхэквондо

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 08.02.2017 08:52
В спорткомплексе «Юность» города Лянтор прошло Открытое Первенство Сургутского района по тхэквондо «На призы Деда Мороза» среди детей и молодёжи.
В соревнованиях приняли участие 156 спортсменов (27 юноши и 9 девушки). Сургутский район представили 125 спортсеменов из поселков Солнечный, Нижнесортымский и города Лянтор. Соревнования проходили на электронной системе судейства DaeDo и КР&Р Поединки проводились на двух (додянгах) площадках, по 28-ми весовым категориям.
Спортсменов, занявших призовые места, наградили дипломами, медалями и памятными призами.