В Ханты-Мансийске готовятся к юбилейному «Духу огня»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.02.2017 08:57

В этом году открытие фестиваля состоится 3 марта, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Основу кинопрограммы традиционно составят три конкурса кинодебютов: международный (8 фильмов, в том числе 1 национальный), российский (12 фильмов) и конкурс игровых короткометражных картин (15 кинолент продолжительностью до 15 минут). Также в этом году впервые в основную конкурсную программу внесли 20 микрофильмов продолжительностью до 3 минут.

Не забыли организаторы и о маленьких зрителях. Программы фильмов для детей и семейного просмотра «Твое кино» и «Дня семьи на кинофестивале» составят презентации детских кинопросветительских проектов и премьеры детско-юношеских фильмов, мультфильмов, мастер-классы по мультипликации и документальному кинематографу «Киностудия в кармане» и «Первый шаг».