НОВОСТИ «СЕВЕРА»

С начала года в Сургутском районе произошло уже 22 пожара

08.02.2017 09:58

Два человека погибли на территории Барсово, два – в Лянторе. Отмечен рост пожаров в Сытомино и Тайлакова. 

Фото: 86.mchs.gov.ru

В связи с низкими температурами возросло и количество возгораний на транспорте. Если сравнить с прошлым годом, то пожаров стало меньше, однако нынешняя статистика вызывает беспокойство властей.

В районе предпринимаются дополнительные профилактические меры. К примеру, в дачных кооперативах Барсово и Лянтора создаются добровольные пожарные дружины.  Они проводят инструктажи, патрулируют кооперативы, контролируют выполнение противопожарных мероприятий.

Также в ближайшее время Управление по делам ГО и ЧС района планирует провести рейды, проверить водоемы, очистить противопожарные разрывы, заявил начальник управления Владимир Анискин.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Двойная сплошная. С 27 февраля
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран