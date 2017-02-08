С начала года в Сургутском районе произошло уже 22 пожара

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.02.2017 09:58

Два человека погибли на территории Барсово, два – в Лянторе. Отмечен рост пожаров в Сытомино и Тайлакова.

Фото: 86.mchs.gov.ru

В связи с низкими температурами возросло и количество возгораний на транспорте. Если сравнить с прошлым годом, то пожаров стало меньше, однако нынешняя статистика вызывает беспокойство властей.

В районе предпринимаются дополнительные профилактические меры. К примеру, в дачных кооперативах Барсово и Лянтора создаются добровольные пожарные дружины. Они проводят инструктажи, патрулируют кооперативы, контролируют выполнение противопожарных мероприятий.

Также в ближайшее время Управление по делам ГО и ЧС района планирует провести рейды, проверить водоемы, очистить противопожарные разрывы, заявил начальник управления Владимир Анискин.