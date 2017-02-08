НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В январе 2017 года с вокзалов и станций Свердловской магистрали отправлено 2 млн пассажиров

08.02.2017 10:29

 Это на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 1,5 млн пассажиров, в дальнем следовании – 0,6 млн человек. 

Пассажирооборот на СвЖД в январе 2017 года составил 818,4 млн пасс-км, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По оперативным данным, в январе 2017 года на инфраструктуре ОАО "РЖД" всеми перевозчиками отправлено 76,1 млн пассажиров, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении перевезено 68,5 млн пассажиров, в дальнем следовании – 7,6 млн человек.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Двойная сплошная. С 27 февраля
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран