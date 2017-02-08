В январе 2017 года с вокзалов и станций Свердловской магистрали отправлено 2 млн пассажиров

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.02.2017 10:29

Это на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 1,5 млн пассажиров, в дальнем следовании – 0,6 млн человек.

Пассажирооборот на СвЖД в январе 2017 года составил 818,4 млн пасс-км, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По оперативным данным, в январе 2017 года на инфраструктуре ОАО "РЖД" всеми перевозчиками отправлено 76,1 млн пассажиров, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении перевезено 68,5 млн пассажиров, в дальнем следовании – 7,6 млн человек.