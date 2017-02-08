НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В сургутском лицее у школьника взорвался телефон

08.02.2017 10:41

 Инцидент произошел 7 февраля в раздевалке спорткомплекса. 

В этот момент в спортзале с тренерами находились 35 детей. После взрыва аккумулятора телефона произошло возгорание. Его потушили самостоятельно, до приезда пожарных, пишет Ura.ru.  Обошлось без пострадавших. Сообщается, что сгорели вещи ребенка, обгорели и закоптились соседние шкафчики.

По данным информагентства,  взорвавшийся телефон марки  Prestigio приобрели для мальчика родители. Они заказали его через Интернет из-за границы. 

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