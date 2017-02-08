Новые уголовные дела возбуждены в отношении воспитанника сургутской спецшколы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.02.2017 11:27

Речь идет о 17-летнем парне, который обвиняется в истязании несовершеннолетнего и вымогательстве.

Как выяснили следователи, он систематически избивал еще одного подростка, обливал ноги кипятком и вымогал деньги. Также он подозревается в изнасиловании одной из воспитанниц учреждения.

В настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве, говорится в сообщении регионального Следственного управления. Устанавливаются все детали, проверяются доводы родителей, оцениваются действия должностных лиц. Сам подросток заключен под стражу.