Стали известны страны, где продается самый дешевый бензин

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.02.2017 12:20

В среднем, в европейских государствах цены на бензин, по сравнению с началом прошлого года, выросли на 10,2%, подсчитали эксперты РИА Рейтинг.

Фото: specagro.ru

Самый дешевый бензин по-прежнему продается в Казахстане, говорится в исследовании. В пересчете на рубли цена литра 95-го в этой стране составляет 26,5 руб. На второе место поднялась Белоруссия, здесь литр бензина стоит 36,6 рубля.

Россия расположилась на третьем месте с ценой 38,6 руб. В нашей стране за год цены на бензин и дизельное топливо выросли примерно на 5%, что соответствует уровню инфляции.

Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту, по-прежнему, продается в Нидерландах — 99,7 руб. за литр. На второе место по дороговизне бензина опустилась Греция, где литр топлива обойдется в 98,6 руб, пишет «Автомэйл».