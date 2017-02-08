НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Вчера вечером в Советском районе ВАЗ занесло прямо под КамАЗ

08.02.2017 12:26

На 3 километре автодороги «подъезд к г.п. Агириш» 21-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 11113», допустил занос автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автопоездом в составе автомобиля «КамАЗ». 

Фото: 86.mvd.ru

В результате водитель и 19-летняя пассажирка «ВАЗа» с травмами различной степени тяжести были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в Югорскую ЦГБ.

В Нижневартовске около 10 часов утра по улице Индустриальная 32-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21124», не уступил дорогу автомобилю «Лада Приора». В результате аварии повреждения получили пассажиры «Приоры» 20-ти и 25-ти лет. 

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