В 2017 году Минпромторг рассчитывает запустить программу адресной продовольственной помощи

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.02.2017 13:08

Ее суть заключается в том, что нуждающиеся граждане на специальные карты будут получать «эквиваленты денежных средств» — баллы или бонусы.

Фото: floraprice.ru

На них можно будет покупать продукты российского производства: овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, а также семена и саженцы. Об этом на заседании «Единой России» сообщил глава министерства Денис Мантуров, передает РИА «Новости».

По его словам, эта программа позволит малоимущим приобретать здоровое питание и таким образом поддерживать промышленников, занятых в агропромышленном секторе.

«Программа рассчитана на то, чтобы потребитель обязательно израсходовал средства, которые ему предоставляются. Если в течение месяца ты не потратил эти деньги, они сгорают», — пояснил он.