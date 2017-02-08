Налоги разрешено оплачивать за любого человека

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.02.2017 13:43

В 2017 году в Налоговый кодекс Российской Федерации внесено изменение, в котором сказано, что уплата налога может быть произведена за налогоплательщика иным лицом, сообщает Департамент управления финансами Администрации Ханты-Мансийска.

Фото: admhmansy.ru

«Жалоб было довольно много. В основном проблема возникала, если гражданин пытался заплатить не по квитанции, а со своего банковского счета - по реквизитам налоговой. Тогда система не зачисляла эти платежи. Деньги списывались, а долг по налогам оставался.

Налоговый кодекс обязывал наших граждан платить налоги строго за себя лично. И если средства приходили с чужого счета, то это не считалось законным. Теперь эту правовую коллизию устранили», - пояснила и.о. директора Департамента управления финансами Администрации Ханты-Мансийска Ирина Снисаренко.

Теперь компания может произвести уплату за другую компанию, предпринимателя или физлицо, равно как и ИП может уплатить налоги за любую компанию, другого коммерсанта или простого человека, физическое лицо также вправе перечислить платежи на счёт организации, другого физлица или ИП.

Кроме того, такие изменения позволят налогоплательщикам сэкономить на пене, при условии, что иное лицо уплатит за другого налог в срок, установленный в законодательстве о налогах и сборах.