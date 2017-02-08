НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Компания «ЮТэйр» отметила 50-летний юбилей

08.02.2017 13:53

На протяжении многих лет, помогая осваивать природные месторождения Западной Сибири, она накопила фундаментальный авиационный опыт. Накануне в Сургуте состоялось чествование авиаторов. 

В торжественной обстановке их поздравила Наталья Комарова. В честь праздника свыше 150 сотрудников авиакомпании были отмечены благодарностями, а также специальными наградами губернаторов Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Тюменской области.

Сегодня «ЮТэйр» – одна из крупнейших международных авиационных групп в мире, чей флот насчитывает свыше 400 самолетов и вертолетов. Только в прошлом году самолеты компании перевезли больше 6,6 миллионов пассажиров. В этом году планку подняли до семи миллионов.

 

 

 

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