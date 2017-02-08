Вадим Шувалов рассказал о правилах уборки снега в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.02.2017 15:48

Этой информацией он поделился на своих страницах в социальных сетях. Причиной тому стало огромное число жалоб со стороны сургутян, поступающих в адрес администрации.

По словам главы города, содержанием и уборкой придомовых территорий занимается управляющая компания, а улицы и дороги убирает департамент городского хозяйства. Механизированная уборка должна производиться в течение десяти суток после выпадения снега слоем 8 см и более. По регламенту, на вывоз собранных снежных куч отводится до семи дней. По истечении этого срока необходимо обратиться в управляющую компанию.

Жаловаться на некачественную работу можно по телефону: 26-87-11.