НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Вадим Шувалов рассказал о правилах уборки снега в Сургуте

08.02.2017 15:48

Этой информацией он поделился на своих страницах в социальных сетях. Причиной тому стало огромное число жалоб со стороны сургутян, поступающих в адрес администрации. 

По словам главы города, содержанием и уборкой придомовых территорий занимается управляющая компания, а улицы и дороги убирает департамент городского хозяйства. Механизированная уборка должна производиться в течение десяти суток после выпадения снега слоем 8 см и более. По регламенту, на вывоз собранных снежных куч отводится до семи дней. По истечении этого срока необходимо обратиться в управляющую компанию.

Жаловаться на некачественную работу можно по телефону: 26-87-11. 

 

 

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