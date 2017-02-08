Наталья Комарова и глава МЧС России Владимир Пучков провели рабочую встречу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.02.2017 17:02

Руководители обсудили вопросы дальнейшей совместной работы в области обеспечения безопасности людей на промышленном производстве, экономически важных объектах, а также взаимодействия Главного управления МЧС России с местными властями.

Фото: admhmao.ru

Отдельно в ходе встречи обсуждалось повышение эффективности российского бизнеса, представители которого работают в северных широтах, Арктической зоне.

«Применение наработок и инновационных технологий, привлечение научных сообществ, в том числе МЧС России – перспективное направление совместной работы. Это позволит, с одной стороны, развивать экономику, организовывать новые высокотехнологичные рабочие места, а с другой – развивать инфраструктуру и создавать комфортные условия для жизни и деятельности людей», - подчеркнул глава МЧС России.

В свою очередь губернатор Югры отметила, что сотрудничество с МЧС России важно еще и потому, что молодые люди, живущие на территории округа, активно проявляют интерес к профессиям пожарного и спасателя. И в этом направлении, по словам Натальи Комаровой, также важно организовать взаимодействие с чрезвычайным ведомством по работе с молодежью.