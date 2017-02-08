Руководитель центра соцобслуживания в Югре брал взятки

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.02.2017 19:13

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего руководителя БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана».

По версии следствия, с сентября 2013 по декабрь 2014 года подозреваемый получил взятку в общей сумме свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей «за непринятие мер к пресечению хищения денежных средств в учреждении», - говорится в сообщении Следственного комитета региона.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении лица, передавшего взятку. Расследованием уголовного дела по факту хищения денежных средств в учреждении занимаются сотрудники УМВД России по ХМАО-Югре.