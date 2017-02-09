НОВОСТИ «СЕВЕРА»

На стадионе «Спортивное ядро» в Сургуте необходимо отремонтировать беговые дорожки

09.02.2017 09:03

Объект в микрорайоне 35А сдали в эксплуатацию почти восемь лет назад. 

До 2013 года претензий к синтетическому покрытию беговых дорожек не было. Затем провели полевые испытания и работы по сертификации объекта. Оказалось, что беговые дорожки не соответствуют требованиям ГОСТа по технике безопасности на объектах спорта. Подрядчик неоднократно производил замену покрытия, но ремонт приводил лишь к большему разрушению – стыковочные швы между старыми и новыми пластами покрытия набирали влагу.

В настоящее время гарантийные обязательства подрядной организации истекли, рассказали в пресс-службе сургутской думы. Сегодня для ремонта необходимо больше 19,5 млн рублей. Эти расходы решено учесть при внесении изменений в бюджет 2017 года. А уже в апреле вопрос будет решен окончательно.

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