На стадионе «Спортивное ядро» в Сургуте необходимо отремонтировать беговые дорожки

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.02.2017 09:03

Объект в микрорайоне 35А сдали в эксплуатацию почти восемь лет назад.

До 2013 года претензий к синтетическому покрытию беговых дорожек не было. Затем провели полевые испытания и работы по сертификации объекта. Оказалось, что беговые дорожки не соответствуют требованиям ГОСТа по технике безопасности на объектах спорта. Подрядчик неоднократно производил замену покрытия, но ремонт приводил лишь к большему разрушению – стыковочные швы между старыми и новыми пластами покрытия набирали влагу.

В настоящее время гарантийные обязательства подрядной организации истекли, рассказали в пресс-службе сургутской думы. Сегодня для ремонта необходимо больше 19,5 млн рублей. Эти расходы решено учесть при внесении изменений в бюджет 2017 года. А уже в апреле вопрос будет решен окончательно.