Визовый центр Венгрии открыт в Ханты-Мансийске

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.02.2017 09:57

Об этом сообщила ТАСС начальник управления туризма департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО Инна Арканова.

"Визовый центр Венгрии открылся в Ханты-Мансийске, в конце 2015 года визовый центр Венгрии также был открыт в Сургуте. Мы надеемся, что это поспособствует развитию сотрудничества между нашим регионом и Венгрией", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что раньше жители Ханты-Мансийска ездили для оформления визовых документов в Екатеринбург и Сургут.

По последним данным, в визовый центр Сургута за 2016 год обратились более 300 человек.