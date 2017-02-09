НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Визовый центр Венгрии открыт в Ханты-Мансийске

09.02.2017 09:57

Об этом сообщила ТАСС начальник управления туризма департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО Инна Арканова. 

"Визовый центр Венгрии открылся в Ханты-Мансийске, в конце 2015 года визовый центр Венгрии также был открыт в Сургуте. Мы надеемся, что это поспособствует развитию сотрудничества между нашим регионом и Венгрией", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что раньше жители Ханты-Мансийска ездили для оформления визовых документов в Екатеринбург и Сургут.

По последним данным, в визовый центр Сургута за 2016 год обратились более 300 человек.

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