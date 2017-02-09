Вчера в Югорске столкнулись микроавтобус и Kia

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.02.2017 10:23

В половине десятого вечера на перекрестке улиц Железнодорожная – Бажова 44-летний водитель, управляя автомобилем «Ивеко», не уступил дорогу пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков «Kia Ceed». В результате ДТП 24-летний водитель «Kia» и 21-летняя девушка-пассажир получили телесные повреждения.

Фото: 86.mvd.ru

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы различной степени тяжести.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2523 нарушения правил дорожного движения. Задержаны 14 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 1 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 22 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.