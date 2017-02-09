НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В новых образовательных учреждениях Сургута нашли больше 150 дефектов

09.02.2017 11:24

Речь идет об объектах, возведенных в рамках окружных программ в 2012-2015 годах. До сих пор проблемными остаются детские сады, особенно – «Семицветик» и «Аленький цветочек». 

Фото: admsurgut.ru

В конце января депутаты совместно с представителями администрации города посетили их и пришли к выводу, что ситуация в лучшую сторону не изменилась.

По словам директора сургутского департамента архитектуры и градостроительства Алексея Фокеева, необходимо полноценное обследование, чтобы составить объем затрат. Но это возможно только в теплое время года.

Чиновники предлагают взять бремя устранения дефектов на себя с последующим взысканием затрат через судебные решения. План мероприятий по данному вопросу должен быть разработан до 1 марта, рассказали в пресс-службе сургутской думы.

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