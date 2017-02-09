В новых образовательных учреждениях Сургута нашли больше 150 дефектов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 09.02.2017 11:24
Речь идет об объектах, возведенных в рамках окружных программ в 2012-2015 годах. До сих пор проблемными остаются детские сады, особенно – «Семицветик» и «Аленький цветочек».
Фото: admsurgut.ru
В конце января депутаты совместно с представителями администрации города посетили их и пришли к выводу, что ситуация в лучшую сторону не изменилась.
По словам директора сургутского департамента архитектуры и градостроительства Алексея Фокеева, необходимо полноценное обследование, чтобы составить объем затрат. Но это возможно только в теплое время года.
Чиновники предлагают взять бремя устранения дефектов на себя с последующим взысканием затрат через судебные решения. План мероприятий по данному вопросу должен быть разработан до 1 марта, рассказали в пресс-службе сургутской думы.