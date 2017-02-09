НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Большинство сотрудников Югры задерживаются на работе

09.02.2017 12:26

Причем 86% делают это как минимум раз в неделю. Из них 15% югорчан остаются на рабочем месте каждый день. 

Фото: mylove.ru

Лишь 5% респондентов никогда не задерживаются на работе. Это выяснила Служба исследований HeadHunter, которая и проводила опрос. Ежедневные задержки чаще всего случаются у работников банковской сферы (27%), государственных служащих (24%) и работников сферы «добыча сырья» (22%).

Тройку счастливцев, которым никогда не приходится задерживаться на работе, возглавляют HR-менеджеры, затем идет сфера «Производство», на третьем месте – молодые специалисты из профотрасли «Начало карьеры».

Как правило, основными причинами задержек являются ситуации, когда срочно нужно выполнить какую-то работу или – когда того требует начальство. 17% респондентов предпочитают поработать в пустом офисе, поскольку им лучше думается в тишине.

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