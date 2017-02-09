Угутский краеведческий музей отмечает юбилей своего основателя Петра Бахлыкова

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.02.2017 12:48

В этом году ему могло бы исполниться 85 лет.

Уже на протяжении многих лет в музее занимаются проектом, который получил поддержку не только местных, но и заграничных ученых. Фонды Угутского краеведческого музея насчитывают более пяти тысяч экспонатов, разделенных на семнадцать коллекций. Ежегодно Угут с экскурсиями посещают школьники и студенты со всего Сургутского района, но известен Краеведческий музей и далеко за его пределами. С радостью здесь встречают гостей из Канады, США и Австралии.