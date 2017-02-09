НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Угутский краеведческий музей отмечает юбилей своего основателя Петра Бахлыкова

09.02.2017 12:48

В этом году ему могло бы исполниться 85 лет. 

Уже на протяжении многих лет в музее занимаются проектом, который получил поддержку не только местных, но и заграничных ученых. Фонды Угутского краеведческого музея насчитывают более пяти тысяч экспонатов, разделенных на семнадцать коллекций. Ежегодно Угут с экскурсиями посещают школьники и студенты со всего Сургутского района, но известен Краеведческий музей и далеко за его пределами. С радостью здесь встречают гостей из Канады, США и Австралии. 

 

 

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