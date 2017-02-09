В Сургутском районе разработали масштабный проект – «Год традиций и свершений»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.02.2017 13:08

Подготовили его специалисты Управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района и районный организационно-методический Центр.

В рамках проекта пройдут творческие конкурсы, экологические и патриотические акции. В марафоне мероприятий постараются задействовать жителей всех поселений муниципалитета.

Программу «Года традиций и свершений» представили главам поселений. Им предложено мобилизовать свои творческие силы, выявить среди земляков потенциальных лидеров и воплощать идеи в жизнь.