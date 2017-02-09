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В Сургутском районе разработали масштабный проект – «Год традиций и свершений»

09.02.2017 13:08

 Подготовили его специалисты Управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района и районный организационно-методический Центр. 

В рамках проекта пройдут творческие конкурсы, экологические и патриотические акции. В марафоне мероприятий постараются задействовать жителей всех поселений муниципалитета.

Программу «Года традиций и свершений» представили главам поселений. Им предложено мобилизовать свои творческие силы, выявить среди земляков потенциальных лидеров и воплощать идеи в жизнь.

 

 

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