В Сургутском районе разработали масштабный проект – «Год традиций и свершений»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 09.02.2017 13:08
Подготовили его специалисты Управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района и районный организационно-методический Центр.
В рамках проекта пройдут творческие конкурсы, экологические и патриотические акции. В марафоне мероприятий постараются задействовать жителей всех поселений муниципалитета.
Программу «Года традиций и свершений» представили главам поселений. Им предложено мобилизовать свои творческие силы, выявить среди земляков потенциальных лидеров и воплощать идеи в жизнь.