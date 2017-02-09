В Югре разрабатывают концепцию помощи детям-аутистам

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.02.2017 15:32

Тема обсуждалась на заседании членов межведомственной рабочей группы.

Фото: news-r.ru

По мнению директора регионального департамента общественных и внешних связей Елены Шумаковой, это будет комплексный документ. Он поможет сформировать маршрут сопровождения ребенка от рождения и до взрослых лет.

Планируется определить перечень видов услуг по всем ведомствам, которые будут предоставляться детям. Предусмотрено повышение квалификации, чтобы специалисты могли работать с такими ребятами.

На сегодняшний день, по официальным данным, в округе 179 людей имеют диагнозы «аутизм» или «расстройство аутистического спектра», однако, по оценкам федеральных экспертов, система выявления людей с таким заболеванием не выстроена, и эта цифра может резко отличаться от реальной.