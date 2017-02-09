С 1 февраля МФЦ Сургута предоставляет две новые услуги

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.02.2017 15:41

Это выдача справок БТИ и постановка в очередь на получение места в детском саду.

В этом году будут внедрены еще 13 государственных и муниципальных услуг, а также открыт отдельный офис для предпринимателей. Новое помещение будет располагаться в здании Сургутской торгово-промышленной палаты.

Только за прошлый год в МФЦ Сургута обратилось более 480 000 человек. Традиционно самые популярные услуги касаются Росреестра, кадастровой службы, МВД, Пенсионного фонда и Налоговой инспекции.