НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Автодорога «Сургут – Салехард» может перейти в федеральную собственность

09.02.2017 17:54

 Глава Ямала отмечает, что предложение федеральных дорожников сейчас очень актуально. 

Фото: activeserverpages.ru

Строящаяся автомобильная дорога общего пользования «Сургут – Салехард» примыкает к трассе федерального значения Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты–Мансийск» в районе Сургута и фактически является северным звеном магистрали «Тюмень – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард».

Новая дорога «Муравленко – Надым» сократит расстояние в 2,5 раза. Участок «Надым – Салехард» протяженностью 344 км находится в стадии строительства. Достройка и приведение дороги в соответствие с нормативами в дальнейшем может осуществляться за счет средств федерального дорожного фонда. У

частие ямальских подрядчиков при этом не исключается. Первый вариант – это полная передача автомобильной дороги в федеральную собственность. Второй – поэтапная передача: сначала участок до Надыма, затем – до Салехарда. 

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