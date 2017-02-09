Старт «Лыжни России-2017» перенесен из-за низкой температуры воздуха

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.02.2017 16:22

Об этом сообщает пресс-служба «ЮграМегаСпорт».

Фото: ugramegasport.ru

XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» переносится с 11 февраля на 26 февраля. Место и время проведения соревнований остаются без изменений.

Напомним, в Ханты-Мансийске соревнования начнутся со спортивных забегов. В 11.00 на старт выйдут мужчины и женщины 1998 г.р. и старше, затем эстафету примут ветераны спорта, юноши и девушки 1999-2001, 2002-2004, 2005-2006 гг.р. Старт массового забега запланирован на 13:00. Гостей и участников мероприятия также ждет обширная развлекательная программа.