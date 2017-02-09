НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Медики и волонтеры Нефтеюганска организовали профилактическую работу

09.02.2017 18:31

 Школьникам напомнили, что нужно сделать, чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ. 

Особое внимание уделили гигиене: проведению влажной уборки, дезинфекции гаджетов (смартфонов, планшетов), так как на этих предметах вирусы могут сохранять свою жизнеспособность, необходимости чаще мыть руки.

Отдельно остановились на индивидуальных масках. В период обострений эпидситуации, - это необходимая мера профилактики, однако, маски нужно правильно носить. Маска должна закрывать нос и рот, плотно прилегая к лицу, к тому же, их необходимо регулярно менять. 

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