В Югре пройден пик заболеваемости гриппом и ОРВИ

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.02.2017 18:36

Однако показатели до сих пор превышают эпидпорог в полтора раза, сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

За минувшую неделю к медикам обратились свыше 20 тысяч югорчан. У 220 человек диагноз «грипп». Самый высокий уровень заболеваемости в Урае, Когалыме, Кондинском и Ханты-Мансийском районах. Приостановлена работа 103 школ и 36 дошкольных учреждений.

Специалисты рекомендуют во время подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ ограничить контакт с больными, мыть руки, меньше времени проводить в общественных местах, промывать полость носа, а также есть продукты, богатые витамином С.