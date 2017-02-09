НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре пройден пик заболеваемости гриппом и ОРВИ

09.02.2017 18:36

Однако показатели до сих пор превышают эпидпорог в полтора раза, сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

За минувшую неделю к медикам обратились свыше 20 тысяч югорчан. У 220 человек диагноз «грипп». Самый высокий уровень заболеваемости в Урае, Когалыме, Кондинском и Ханты-Мансийском районах. Приостановлена работа 103 школ и 36 дошкольных учреждений.

Специалисты рекомендуют во время подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ ограничить контакт с больными, мыть руки, меньше времени проводить в общественных местах, промывать полость носа, а также есть продукты, богатые витамином С.

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