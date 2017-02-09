Что делать, если Ваш автомобиль повредили при эвакуации?

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.02.2017 20:11

Действующее законодательство не содержит специальных норм, регулирующих вопросы возмещения вреда, причиненного в результате эвакуации транспортного средства. Однако алгоритм действий все же есть. Им поделилась пресс-служба УМВД России по г. Сургуту.

Фото: chopper-bike.ru

Шаг 1. Зафиксируйте наличие повреждений транспортного средства. Как только обнаружены повреждения транспортного средства (на месте происшествия или при осмотре автомобиля на специальной стоянке), необходимо обратиться в полицию для фиксации обстоятельств происшествия.

Шаг 2. Обратитесь в полицию с заявлением. Необходимо письменно обратиться в территориальный отдел полиции с заявлением о факте причинения вреда автомобилю. Заявление подается в письменной форме, с подробным указанием всех известных обстоятельств происшествия.

Шаг 3. Получите решение органов полиции по результатам рассмотрения заявления. При отсутствии данных об умышленном причинении вреда транспортному средству при эвакуации выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.При наличии сведений об умышленном характере повреждений, а также в случае, если имуществу причинен значительный вред, возбуждается уголовное дело (ч. 1 ст. 167 УК РФ).

Шаг 4. В случае отказа в возбуждении уголовного дела обратитесь к оценщику для оценки стоимости восстановительного ремонта.

Шаг 5. Предъявите требование о возмещении вреда организации эвакуировавшей транспортное средство, в порядке досудебного урегулирования спора. В претензии укажите обстоятельства происшествия, сумму ущерба и требование возместить ущерб добровольно. Приложите отчет об оценке и документы, полученные в полиции по факту проверки вашего заявления.

Если вы получили отказ от добровольного возмещения ущерба, обратитесь в суд с исковым заявлением.