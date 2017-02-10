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Активисты «Зеленого Фронта» проверили пункты складирования снежных масс с сургутских улиц

10.02.2017 09:14

 Во время общественного мониторинга было выявлено 5 таких свалок: две из них на улице Аэрофлотской, еще две на улице Рационализаторов и одна в 1,5 километрах от местного полигона «Природа». 

Как отмечают экологи, площадки не оборудованы должным образом. Из-за отсутствия гидроизоляции и системы очистки загрязненные стоки при таянии снега неминуемо попадут в почву. Как показали прошлогодние исследования снежных масс, они загрязнены нефтепродуктами, фенолами, цинком, марганцем, иными химическими реагентами и мусором.

В целях проверки законности функционирования снежных свалок, выявленных активистами, МОО «Зеленый Фронт» обратился в природоохранные ведомства.

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