Активисты «Зеленого Фронта» проверили пункты складирования снежных масс с сургутских улиц

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.02.2017 09:14

Во время общественного мониторинга было выявлено 5 таких свалок: две из них на улице Аэрофлотской, еще две на улице Рационализаторов и одна в 1,5 километрах от местного полигона «Природа».

Как отмечают экологи, площадки не оборудованы должным образом. Из-за отсутствия гидроизоляции и системы очистки загрязненные стоки при таянии снега неминуемо попадут в почву. Как показали прошлогодние исследования снежных масс, они загрязнены нефтепродуктами, фенолами, цинком, марганцем, иными химическими реагентами и мусором.

В целях проверки законности функционирования снежных свалок, выявленных активистами, МОО «Зеленый Фронт» обратился в природоохранные ведомства.