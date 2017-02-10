Штраф за безбилетный проезд в Сургуте хотят увеличить

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.02.2017 09:55

С такой инициативой вышел депутат городской думы Дмитрий Пахотин. Он ссылается на практику Москвы.

Фото: usirf.ru

Приводится статистика по Сургуту: 5% пассажиров не платят за проезд. Кондукторы и контролеры не имеют права штрафовать «зайцев». Это могут сделать только сотрудники контрольного управления Администрации города.

По мнению депутатов, перевозчик – коммерческая организация, а потому сама должна решать вопрос, как сократить до минимума количество безбилетников. Между тем, депутаты все же намерены обратиться в Думу Югры с просьбой изменить окружной закон, а именно – увеличить штраф для «зайцев».