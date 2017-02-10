Мальчики и девочки после инцидента в сургутской спецшколе будут проживать раздельно

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.02.2017 11:08

Также их хотят разделить по возрастным группам. Об этом рассказал заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.

Фото: ugranow.ru

Ранее девочки и мальчики учились в одних помещениях.

«Мы считаем необходимым разобщить девочек и мальчиков, исключить возможность их совместного пребывания для того, чтобы снизить риски возникновения каких-то правонарушений по гендерному типу. Следующее, что мы считаем, нужно сделать - обязательно разделить и в мужской, и в женской половине учащихся ребят по возрастным группам, так как те, кто старше, тяготеют к неформальному лидерству, которое не всегда бывает позитивным», - сказал он.

Работа в этом плане уже началась, предполагается, что в каждой группе будет от 11 до 15 человек. До 1 апреля все изменения вступят в силу.

К слову, за последние два года кадровый состав школы обновился на 30%. Недочеты, которые проявляются в работе педагогов, связаны с недостаточно высоким уровнем профессиональной компетентности. Для специалистов проведут курсы повышения квалификации, стажировки и различные семинары.