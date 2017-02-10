НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутяне пожаловались на нехватку танцевальных кружков и секций

10.02.2017 11:26

 Об этом написал Вадим Шувалов на своих страницах в социальных сетях. 

Фото: popsop.do.am

Проблема действительно существует, сказал глава города. В 2016-м году конкурс в «Детскую хореографическую школу №1» составил 4 человека на место. В самом учреждении не хватает репетиционных классов.

В дорожной карте Стратегии развития города запланировано строительство второго здания хореографической школы в микрорайоне 20-А в 2017-2019 годах. Под него выделен земельный участок, который позволит построить школу размером, не больше той, что уже имеется на Привокзальной улице.

В связи с этим, комитет культуры и туризма прорабатывает вопрос о строительстве нового здания большей мощностью: объекта высотой в 3 этажа с театрально-концертным залом.

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