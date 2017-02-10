НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Российские туроператоры почти целиком отказались от формата «горящих» туров

10.02.2017 13:11

Если раньше на них приходилось как минимум 15%, говорят участники рынка, то теперь их практически нет. 

Фото: spacegrouphotels.com

Туроператоры почти перестали предусматривать так называемый формат «горящих» туров, пишет «Коммерсантъ». Причины — продолжающийся уже два года кризис на туристическом рынке.

По словам представителя компании «ОнлайнТур» Игоря Блинова, в 2014 году на «горящие» туры приходилось около 15% продаж, однако теперь их практически нет. Стоимость тура, купленного за несколько дней до отправления, в настоящее время оказывается на 30–40% выше, чем в предварительной продаже, а не наоборот, говорит он.

В числе причин исчезновения «горящих» туров — меняющиеся правила игры на рынке, утверждает Игорь Блинов. По его словам, операторы стали чаще использовать в пакетных предложениях регулярную перевозку. Также они предпочитают не выкупать сразу значительные блоки мест в отелях и отказываются от необоснованного демпинга для повышения клиентской базы.

Предстоящим летом число «горящих» туров в портфелях туроператоров может возрасти с учетом востребованности в этот период массовых сезонных направлений, допускают операторы. Рост сегмента может начаться после возвращения на массовый рынок Египта.

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