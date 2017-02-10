НОВОСТИ «СЕВЕРА»

За последние две недели при катании со снежных горок в Сургуте пострадали четыре ребенка

10.02.2017 15:52

Все они в состоянии средней тяжести были госпитализированы в Травматологическую больницу. 

Фото: spaster.ru

Специалисты городского управления по делам ГО и ЧС просят сургутян соблюдать правила безопасности при катании с горок.

Стоит внимательно относиться к выбору ледянок, санок и тюбингов. Ведь они очень травмоопасны. С каждым годом растет число людей, получивших серьезные травмы от ватрушек: дети и взрослые попадают в больницы с травмами ног, компрессионными переломами позвоночника и сотрясением мозга.

В качестве горок нельзя использовать железнодорожные насыпи и снежные кучи вблизи проезжей части дорог.

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