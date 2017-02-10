Роспотребнадзор на месяц закрыл кафе «Халяль» в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.02.2017 16:35

В ведомство поступили материалы оперативно-профилактических мероприятий городского отдела УМВД. В них говорится о многочисленных нарушениях санитарно-эпидемиологических требований в заведении, расположенном на базе Восточного рынка.

Фото: uamarket.info

В частности, в помещении отсутствовало централизованное водоснабжение, вентиляция, туалет для персонала. Соответственно нет условий для соблюдения личной гигиены персоналом, нарушены условия хранения готовой и сырой продукции, уточнили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Было возбуждено производство по делам об административных правонарушениях. Суд рассмотрел его и принял решение приостановить работу кафе «Халяль» на 30 суток. Теперь собственник объекта должен устранить все нарушения.