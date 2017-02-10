НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Школьница из Русскинской отправится в «Артек»

10.02.2017 17:40

 Бесплатную путёвку получила 11-летняяя девочка. В знаменитый детский центр она отправится уже 17 февраля. 

Чтобы получить заветную путёвку школьница вместе с мамой зарегистрировалась в системе «Путевка», загрузила все свои достижения., грамоты и дипломы.

Кстати, вторая смена в «Артеке» посвящена изучению писательского мастерства. Профессионалы проведут занятия по теории и практике работы с текстами разных видов и жанров литературы (проза, поэзия). Во время пребывания в лагере ребята не пропустят школьную программу: в осенне-зимнее время в «Артеке» продолжается обучение по всем предметам. После чего выдается табель учебных достижений с оценками.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Двойная сплошная. С 27 февраля
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран