Школьница из Русскинской отправится в «Артек»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.02.2017 17:40

Бесплатную путёвку получила 11-летняяя девочка. В знаменитый детский центр она отправится уже 17 февраля.

Чтобы получить заветную путёвку школьница вместе с мамой зарегистрировалась в системе «Путевка», загрузила все свои достижения., грамоты и дипломы.

Кстати, вторая смена в «Артеке» посвящена изучению писательского мастерства. Профессионалы проведут занятия по теории и практике работы с текстами разных видов и жанров литературы (проза, поэзия). Во время пребывания в лагере ребята не пропустят школьную программу: в осенне-зимнее время в «Артеке» продолжается обучение по всем предметам. После чего выдается табель учебных достижений с оценками.