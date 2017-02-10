НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Россияне не горят желанием выкупать машино-места

10.02.2017 18:19

Поправки в законодательство РФ, признавшие машино-места в новостройках отдельными объектами недвижимости, не сказались на росте их популярности, пишет «Коммерсантъ». 

Несмотря на то, что и банки готовы выдавать ипотечные кредиты на эти цели, владельцев авто останавливает дороговизна парковок. Чиновники, готовя поправки в законы, ожидали, что они ознаменуют рост спроса на пустующие места в подземных паркингах, однако автомобилисты продолжают ставить свои машины во дворах.  

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