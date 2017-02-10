Детский сад «Рябинка» посёлка Барсово отметит юбилей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.02.2017 18:24

45 лет назад (9 февраля 1972 года) был построен детский сад Мостостроительного отряда №29.

Фото: mnogodetki.ru

Первый корпус был рассчитан всего на две дошкольные группы. В течение нескольких лет было выстроено еще четыре здания детского сада. Лишь в 1986 году был сдан новый корпус на 14 групп. В 2008 году произведена полная реконструкция.

В современном светлом здании расположены сенсорная комната, мини-музей «Русская изба», игротека, автогородок, фитобар. Сегодня детский сад посещают 327 детей. Педагоги и воспитанники учреждения неоднократно становились победителями и призерами конкурсов, фестивалей, соревнований, различного уровня.

В июне 2016 года учреждение отмечено дипломом лауреата всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация – 2016».