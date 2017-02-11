В Югре внесли поправки в закон о проведении капремонта

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.02.2017 10:36

Изменения вступят в силу 12 февраля.

Раньше для возврата денег достаточно было предоставить нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации права на помещение. Теперь жильцы могут вернуть свои деньги только на основании заявления в течение 30 дней. Кроме него нужно приложить выписку из лицевого счёта, выписку из ЕГРН (документ, который подтверждает право собственности на помещение), полученную не ранее 30 дней до дня подачи заявления.

По данным АиФ-Югра, Югорский фонд капитального ремонта возвращает оплаченные взносы из-за исключения многоквартирного дома из программы капремонта, превышения общей стоимости услуг по капремонту конструктивных элементов. Ещё деньги могут вернуть собственникам тех новостроек, которые были введены в эксплуатацию после утверждения программы капремонта.