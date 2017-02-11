НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Житель Нефтеюганска украл из магазина мясо на 200 тысяч рублей

11.02.2017 13:13

 Он проник в складское помещение ночью, и вынес мясные изделия массой около четырехсот килограмм. 

Фото: 86.mvd.ru

В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий, полицейскими был установлен и задержан подозреваемый, им оказался 30-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья. Мужчина работал в этом же магазине рубщиком мяса. Похищенное обнаружено в его автомобиле.

Злоумышленник дал признательные показания, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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