Сноубордист Богдан Богданов стал лучшим «январским» спортсменом Югры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.02.2017 14:37

Голосование традиционно проходило на сайте окружного департамента физической культуры и спорта.

Фото: depsport.admhmao.ru

Номинантами января 2017 года были названы: Богданов Богдан – сноуборд; Виролайнен Дарья – биатлон; Волков Алексей – биатлон; Слепцова Светлана – биатлон; Устюгов Сергей – лыжные гонки; Храмцов Максим – тхэквондо.

Как рассказали РИЦ «Югра» в окружном департаменте физической культуры и спорта, нешуточная борьба развернулась между триумфаторами двух престижных международных соревнований – Зимней Универсиады и многодневной лыжной гонки «Тур де Ски».

По итогам голосования 2222 голосов было отдано за сноубордиста Богданова и 1825 болельщиков проголосовали за Устюгова. Остальные участники конкурса получили по 20 голосов.