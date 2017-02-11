НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Хозяин покусавшей ребенка собаки в Югре заплатит компенсацию

11.02.2017 14:50

Инцидент произошел еще в октябре 2016 года в Березовском районе. 

На девочку набросилась собака породы ротвейлер. и покусала ее. Случившееся произошло по вине хозяина животного, который выгуливал его без намордника и не смог удержать на поводке, рассказали в пресс-службе ведомстве окружной прокуратуры.

«Прокурор района предъявил к владельцу собаки иск о взыскании компенсации морального вреда. По решению суда хозяин животного должен будет выплатить пострадавшей 30 тыс. рублей», - уточнили в ведомстве. 

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