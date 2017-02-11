С начала 2017 года в Югре загорелись уже 65 автомобилей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.02.2017 16:08

Это почти на 50% больше, чем в прошлом году. Как правило, такие ЧП происходят зимой из-за несоблюдения элементарных правил эксплуатации транспорта и электрооборудования.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Некоторые «умельцы», решив сэкономить, используют для обогрева самодельные котлы большой мощности, чтобы двигатель быстрей прогрелся. В итоге – перегрузки, замыкание электропроводки и пожар. Есть и те, кто отогревает машину с помощью паяльной лампы. От этого могут вспыхнуть пары бензина. Зачастую причиной пожара может стать и непотушенная сигарета.

Курить в салоне автомобиля, особенно на ходу, достаточно рискованно. Залетевший обратно в окно окурок можно и не заметить. Хорошо, если последствия будут минимальными и пострадает лишь обшивка сиденья.

Специалисты окружного МЧС советуют автолюбителям чаще заглядывать под капот, регулярно проверять соединения систем подачи топлива, масла, тосола, состояние электропроводки. Неисправная электропроводка – не самая редкая причина возгораний.

Каждый автомобиль должен быть укомплектован огнетушителем. И не для того, чтобы пройти техосмотр и предъявить его сотруднику ГИБДД, а чтобы в непредвиденной ситуации спасти свое имущество.