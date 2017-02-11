Специалисты детской больницы Нижневартовска готовятся сдать нормы ГТО

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.02.2017 17:40

Чтобы определить лучших для участия на городском и окружном уровнях зимнего Фестиваля, профсоюзный комитет БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» ежегодно организует соревнования между сотрудниками.

Так, традиционно в феврале состоятся состязания «Самый спортивный доктор», основой для которых служат нормы ГТО.

В 2016 году БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» уже не раз подтверждала свои спортивные возможности. Так, в «День физкультурника» команда клиники приняла участие в акции «Югра спортивная» в рамках проекта «Я выбираю ГТО», где завоевала три призовых места в разных номинациях.