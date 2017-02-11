НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Специалисты детской больницы Нижневартовска готовятся сдать нормы ГТО

11.02.2017 17:40

Чтобы определить лучших для участия на городском и окружном уровнях зимнего Фестиваля, профсоюзный комитет БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» ежегодно организует соревнования между сотрудниками. 

Так, традиционно в феврале состоятся состязания «Самый спортивный доктор», основой для которых служат нормы ГТО.  

В 2016 году БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» уже не раз подтверждала свои спортивные возможности. Так, в «День физкультурника» команда клиники приняла участие в акции «Югра спортивная» в рамках проекта «Я выбираю ГТО», где завоевала три призовых места в разных номинациях. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Двойная сплошная. С 27 февраля
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран