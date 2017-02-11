12 февраля в Сургуте состоится городская Спартакиада «Папа, мама, я - спортивная семья»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.02.2017 16:31

В ней примут участие 12 семейных команд, которым предстоит состязаться в нескольких видах: дартс, легкоатлетический кросс, «Веселые старты».

Фото: kultura29.ru

Соревнования проводятся с целью привлечения детей и родителей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, укрепления семейных уз.

Стоит отметить, что это второй этап Спартакиады. Первый прошел 29 января — он был посвящен настольному теннису.

19 февраля в шахматно-шашечном клубе «Белая ладья» состоится следующий этап городской спартакиады по русским шашкам «Папа, Мама, я – спортивная семья» среди семейных команд. Будут определены призеры-победители, которые в мае 2017 года поедут на Окружные соревнования.