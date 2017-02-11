В России введут штрафы за ямы на дорогах

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.02.2017 18:14

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вводит штраф до 500 000 рублей для дорожников, по вине которых водитель попал в ДТП и получил увечья.

Фото: aviatoru.at.ua

Накануне документ прошел второе чтение в Госдуме, пишет «Коммерсант».

Максимальный штраф для должностных лиц будет увеличен с 3 тыс. руб. до 30 тыс. руб., а для юридических лиц вводится штрафная вилка 200-300 тыс. руб. Вводится и новый состав: если допущенные нарушения привели к причинению вреда здоровью потерпевшего легкой или средней тяжести, максимальный штраф для должностных лиц составит 100 тыс. руб., для юридических — 500 тыс. руб.

В ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами РАДОР выступили против поправок, обратившись с письмом в Госдуму. В частности, в ассоциации указали, что содержание региональных дорог финансируется всего на 32% от необходимого.

В РАДОР указывали на норму КоАП, освобождающую от ответственности чиновников, если в ходе расследования выясняется, что муниципалитет запрашивал определенную сумму на содержание дороги, но денег власти не выделили. Такие же условия, считают в РАДОР, нужно прописать и для региональных дорожных организаций.